Thurgovie

LAMal: la liste noire des mineurs passe à la trappe

Le gouvernement cantonal renonce à recenser les jeunes dont les parents ne règlent pas les cotisations maladie. Mais il maintient cette méthode controversée pour les adultes et entend la défendre au plan national.

Les enfants et adolescents dont les parents ne payent pas les primes d'assurance maladie obligatoire (LAMal) ne seront plus inscrits sur une liste noire en Thurgovie dès 2021. C'était le seul canton à tenir un tel document pour les mineurs.

Le Canton a introduit cette liste noire en 2007. Une motion visant à ne plus y recenser les mineurs avait échoué de justesse au parlement cantonal, il y a un an. De son côté, le Conseil fédéral estime que l'inscription des mineurs viole la Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU.

Nombre de mauvais payeurs en baisse

Six autres cantons disposent d'une telle liste: Argovie, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Tessin et Zoug. Les Grisons et Soleure l'ont supprimée.