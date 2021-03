Los Angeles : Lamar Odom se sent trahi par son ex

L’ex-basketteur américain est certain que Sabrina Parr voulait juste profiter de sa notoriété en sortant avec lui.

Lamar Odom a le cœur gros. Il vient de rompre avec sa fiancée, Sabrina Parr, qu’il avait rencontrée en août 2019. Si la souffrance de l’ex-basketteur est particulièrement grande, c’est parce qu’il est sûr que les sentiments de son ex envers lui n’étaient pas sincères. Selon Lamar, la coache sportive américaine de 33 ans est sortie avec lui dans le but de se faire connaître et de lancer sa propre émission de téléréalité.

«Je la croyais mot pour mot, mais en fait elle m’a menti pendant toute la relation. J’imagine qu’elle a eu ce qu’elle voulait», a dit l’ex-mari de Khloé Kardashian dans l’émission «The Real» lundi. Et l’Américain de 41 ans d’ajouter: «Son manager sournois et elle devaient lancer ce programme de téléréalité et ne m’ont même pas dit qu’ils le sortaient. Qui agit comme ça? Je pensais que j’en serais informé.» Face à ces accusations, Sabrina a réagi le lendemain, en publiant une citation sur Instagram: «Tu seras bénie sous leurs yeux parce qu’ils ont menti à ton sujet, ont répandu des ragots sur toi et prié contre toi, dans ton dos. Amen.»