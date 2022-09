Cuba : L’ambassade américaine va reprendre la délivrance de visas

L’ambassade des États-Unis à Cuba a annoncé mercredi la «reprise totale» de la délivrance de visas à partir de 2023, après presque cinq ans d’interruption. Cette annonce intervient alors que l’île connaît un exode migratoire sans précédent et qu’elle traverse sa pire crise économique en trente ans sous les effets conjugués des conséquences de la pandémie et du renforcement des sanctions des États-Unis.

198’000 Cubains entrés illégalement depuis un an

Pour l’ambassade américaine, la reprise complète de la délivrance de visas doit permettre de «faciliter une migration sûre, ordonnée, humaine et régulière». Nombre de Cubains cherchent à émigrer à tout prix, certains par la mer, mais la majorité tente de rallier les États-Unis par voie terrestre via l’Amérique centrale. Selon la police des frontières américaines, 198'000 Cubains sont entrés clandestinement aux États-Unis au cours des onze derniers mois, un record. Les deux précédentes crises migratoires avaient vu fuir 100’000 Cubains en 1980 et 45’000 autres en 1994. Environ 5700 Cubains ont également été interceptés en mer entre octobre 2021 et septembre par les garde-côtes américains, alors qu’ils tentaient de traverser le détroit de Floride qui sépare les deux pays.