Diplomatie : L’ambassade de Suisse à Pékin accuse la Chine de censure

Sur Twitter, l’ambassade suisse à Pékin s’est plainte de la censure des autorités chinoises après s’être positionnée dans une affaire de disparition d’un militant des droits de l’homme.

Tang Jitian, un avocat chinois des droits de l’homme de 53 ans, est porté disparu depuis plus de deux mois. Plus personne n’a de ses nouvelles depuis le 10 décembre 2021. Le 10 février dernier, l’ambassade suisse à Pékin est intervenue dans cette affaire en partageant sur ses comptes Twitter et Weibo (réseau social chinois) un message demandant «la divulgation immédiate du lieu où il se trouve et l’accès à sa famille et à une assistance juridique».