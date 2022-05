Guerre en Ukraine : L’ambassade suisse à Kiev n’affiche plus ses couleurs

Les autorités ont dû retirer le drapeau helvétique car la ressemblance avec celui de la Croix Rouge aurait pu inciter l’armée russe à prendre le bâtiment pour cible, pensant qu’il s’agit d’un hôpital.

La croix blanche sur fond rouge aurait pu être confondue avec la croix rouge, symbole des hôpitaux. Or plusieurs d’entre eux ont été la cible de bombardements russes, notamment à Marioupol, depuis le début de la guerre. Un blogueur et journaliste ukrainien a repéré le drapeau début avril et a émis des doutes sur la pertinence de le déployer sur le toit de l’ambassade.