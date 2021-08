Asie : L’ambassadeur birman à l’ONU alerte d’un présumé «massacre»

Kyaw Moe Tun assure que 40 corps ont été retrouvés en juillet autour du village de Kani, dans le nord-ouest de la Birmanie. La junte dément.

Kyaw Moe Tun ajoute que treize autres corps ont été découverts les jours suivants après des heurts entre des combattants locaux et des forces de sécurité le 26 juillet, et que onze hommes, dont un garçon de 14 ans, ont été tués et brûlés deux jours plus tard.