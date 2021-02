Myanmar : L’ambassadeur birman à l’ONU révoqué par la junte militaire

Kyaw Moe Tun a été démis de ses fonctions samedi pour avoir «trahi le pays» en appelant la communauté internationale à mettre fin au coup d’Etat.

«Il n’a pas suivi les ordres»

«Nous avons besoin de l’action la plus forte de la communauté internationale pour immédiatement mettre fin au coup d’Etat militaire, mettre fin à l’oppression du peuple innocent et rendre le pouvoir de l’Etat au peuple», a déclaré Kyaw Moe Tun lors d’une session spéciale de l’Assemblée générale consacrée à la Birmanie.

Samedi soir, la télévision d’Etat MRTV a annoncé que Kyaw Moe Tun n’était plus l’ambassadeur de Birmanie à l’ONU. Il «n’a pas suivi les ordres et la direction de l’Etat, et a trahi le pays», a-t-elle annoncé. «C’est pourquoi, il est révoqué de son poste à partir d’aujourd’hui».

Arrestations en masse

Au moins trois journalistes ont été arrêtés, dont un photographe de l’agence américaine Associated Press ainsi qu’un vidéaste et un photographe de deux agences birmanes, respectivement Myanmar Now et Myanmar Pressphoto.