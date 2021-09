Diplomatie : L’ambassadeur chinois interdit au Parlement britannique

Les responsables du Parlement britannique estiment qu’il n’est pas approprié que le nouvel ambassadeur chinois se rende dans leur lieu de travail.

«Je rencontre régulièrement des ambassadeurs du monde entier afin d’établir des liens durables entre les pays et les parlementaires», a déclaré dans un communiqué le «speaker» Lindsay Hoyle, qui dirige la chambre basse du Parlement britannique. «Mais je ne pense pas qu’il soit approprié de rencontrer l’ambassadeur de Chine sur le domaine des communes et sur notre lieu de travail alors que son pays a imposé des sanctions contre certains de nos membres», a-t-il ajouté.

Réunion ailleurs

Sur le site internet de l’ambassade de Chine à Londres, un porte-parole a souligné qu’il revenait aux organisateurs de déterminer quand et où devait se tenir l’événement. Il s’en est pris aux «actions méprisables et lâches de certains individus du Parlement britannique visant à entraver les échanges normaux et la coopération entre la Chine et le Royaume-Uni».