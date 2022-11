Coupe du monde: L’ambassadeur suisse au Qatar exhorte les fans à respecter les coutumes locales

Dans une interview, Edgar Dörig, ambassadeur de Suisse au Qatar, nous parle de la Coupe du monde et des critiques à l’encontre des Qataris.

1 / 3 Edgar Dörig est ambassadeur de Suisse au Qatar depuis 2018. Clubsuissedoha.qa Il veut rapprocher la Suisse des Qataris en organisant des manifestations culturelles, de la musique suisse et un restaurant. Clubsuissedoha.qa Le club suisse est financé avec des entreprises partenaires de Suisse qui font également des affaires au Qatar. Clubsuissedoha.qa

Edgar Dörig, vous êtes ambassadeur de Suisse au Qatar depuis 2018. Vous avez ouvert le Club Suisse Doha pour la Coupe du monde avec des entreprises partenaires. Vous vous réjouissez?

La planification pour nos invités suisses, la collaboration avec la Nati et la visite imminente du conseiller fédéral Ueli Maurer ont donné lieu à des journées intenses et riches en événements… et à beaucoup de travail. En tant qu’ambassadeur, je suivrai les trois matches de la Nati au stade. Je m’en réjouis beaucoup.

Le Qatar fait l’objet de critiques massives. Est-ce justifié?

Le Qatar doit encore faire face à de grands défis en matière de droits de l’homme. Certaines critiques sont certainement justifiées. Mais la situation des travailleurs migrants s’est par exemple améliorée ces dernières années.

Dans quelle mesure?

Un salaire minimum équivalent à 270 francs par mois a notamment été introduit. Les travailleurs doivent par ailleurs pouvoir changer d’employeur et ne plus être obligés de travailler en été par une chaleur extrême. Ces mesures ont été inscrites dans la loi, mais elles ne sont pas encore appliquées partout.

Un autre point critique concerne les droits des homosexuels. L’homosexualité est interdite par la loi. Recommanderiez-vous aux fans homosexuels de la Nati de venir à Doha?

Il est exact que la législation est très conservatrice ici et que certains comportements sont punis. Ces lois n’ont pas été modifiées pour la Coupe du monde, nous sommes donc obligés de rappeler que dans des cas extrêmes, des actes peuvent être sanctionnés. Nous partons toutefois aussi du principe que, dans le cadre de la Coupe du monde, on réagira avec mesure. Je peux donc recommander à tous les amateurs de football de se rendre à cette Coupe du monde au Qatar, tout en respectant les lois et les coutumes locales.

Abordez-vous ces questions avec vos interlocuteurs qataris?

Bien sûr que oui. Nous avons des échanges réguliers et constructifs avec les autorités du Qatar. Nous y abordons également des sujets tels que le droit du travail, l’égalité des sexes ou les droits de la communauté LGBT. La Suisse estime que des progrès dans ce domaine ne peuvent être réalisés qu’en maintenant un dialogue ouvert et constructif.

Comment réagit-on à ces vives critiques, au Qatar?

Selon mes estimations, la critique est définitivement reçue, mais elle n’est pas toujours appréciée.

Pensez-vous que le Qatar est prêt à accueillir un événement d’une telle ampleur?