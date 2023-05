Romain Jacques: «La ZLAN, c’est comme l'ambiance d'un stade de foot»

Romain Jacques, quel est ton parcours?

J’ai décroché un Bachelor en Sciences de la Terre, puis j’en ai eu marre de lécher des cailloux et j’ai arrêté mon Master pour me lancer sur scène comme humoriste ou en faisant de l’impro théâtrale. Mais le Covid est arrivé et, lors du 2e confinement, j’ai investi mes économies pour acheter du matos et lancer ma chaîne sur Twitch.