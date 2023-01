Monde du travail : L’ambiance du bureau pèse sur les introvertis souffrant du bruit

Les employés taciturnes ont apprécié de bosser au calme chez eux durant la pandémie. Le retour dans de grands bureaux partagés est un enfer pour certains. Ils s’en plaignent.

Les personnes ayant apprécié de travailler depuis la maison peinent à retourner dans les open spaces bruyants. Getty Images

La période de Covid et la possibilité offerte aux personnes de travailler depuis la maison ont mis en exergue des problèmes liés aux bureaux en open space. Désormais les personnes qui sont plutôt introverties souffrent de ce retour aux habitudes d’avant-pandémie. Sur des plateformes comme LinkedIn, elles partagent leurs expériences et s’opposent au bruit, aux activités communes aux repas en commun et aux dérangements. Des commentaires de ce style font florès: «La sonnerie incessante des téléphones me rend vraiment agressive», écrit une personne concernée.

Point de vue d’un psy

«Les extravertis sont typiquement sociables, aiment les interactions et tirent leur énergie du fait d’être ensemble», explique la psychologue du travail Milena Sina Wütschert. L’inverse est vrai pour les introvertis: «Ils préfèrent le calme, sont réfléchis et très concentrés au travail, ils sont plutôt dans un rôle d’observation». À noter que si les introvertis ne sont pas «hostiles» aux interactions sociales, cela les épuise rapidement.

«Le fait qu’il n’y ait pas de timbreuse et de boxes fermés peut poser problème», explique Milena Sina Wütschert. «L’espace ouvert suggère que l’on est disponible pour tout le monde. Le fait que l’on nous parle toujours est très pénible, surtout pour les personnes introverties». De nombreuses équipes mangent en plus ensemble tous les jours alors qu’une personne introvertie préférerait peut-être, elle, se promener. De plus, un niveau de bruit trop élevé ou la vue sur l’écran d’autres collaborateurs ne sont guère propices aux personnes réservées.

Établir des règles de conduite

«Les employeurs sont tenus d’accepter la diversité et de faire confiance à leurs collaborateurs pour savoir au mieux ce dont ils ont besoin», déclare Norina Peier, spécialiste du développement organisationnel. Si la diversité ne peut pas être vécue dans l’entreprise, celle-ci perd de sa force d’innovation, ce qui est dommageable. Mais la palette des possibilités d’organisation pour les personnes plutôt introverties est aujourd’hui plus variée qu’auparavant. Ainsi, les employés peuvent par exemple se retirer dans un bureau à domicile et la communication par mail ou messagerie instantanée leur convient mieux.

Selon Milena Sina Wütschert, un code de conduite au bureau devrait pouvoir satisfaire tout le monde. «Il faut établir des règles communes et en tenir compte», explique la psychologue. Au lieu de prévoir uniquement des zones de rencontres, il faut aussi des zones de repos pour faire contrepoids. Selon la psychologue du travail, la définition de limites sera importante à l’avenir. «Nous devrions prendre exemple sur les introvertis», explique Milena Sina Wütschert. Cela signifie s’assumer, savoir ce dont on a besoin et apprendre à dire non. «Sinon, l’épuisement au travail survient très rapidement.»