Se faire vacciner sans rendez-vous - «L’ambiance était détendue, comme à un festival»

De nombreux cantons ont ouvert la vaccination aux plus de 18 ans. Or, dans les faits, les listes d’attente sont souvent longues. Dans le canton de Berne, par exemple, aucun des douze centres de vaccination n’a actuellement de rendez-vous disponible. Il n’est pas non plus possible de s’inscrire sur une liste d’attente. C’est probablement ce qui a poussé le Centre Médical Bienne (CMB) à se démarquer.