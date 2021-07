PRONOSTIC AUTOMOBILE - Lamborghini italienne contre GTA espagnole – qui va gagner?

Italie

L'amour des Italiens pour leurs voitures est au moins aussi grand que leur amour pour le football. Rien d'étonnant à cela sachant que certains des constructeurs de voitures de sport les plus exclusifs sont basés dans la Motor Valley, la région de Modène. Depuis la création de la Formule 1, Ferrari concourt dans la catégorie supérieure du sport automobile avec ses bolides rouges. Les autres constructeurs, qui affrontent la Squadra Azzurra dans cette demi-finale, sont tout aussi sonores, et pas seulement aux oreilles des vrais tifosis. Au lieu de miser sur le catenaccio, les Italiens adoptent la tactique de l’offensive.

Lamborghini Urus – Un gardien aux allures d’aurochs

Lamborghini

Dans le football moderne, les grands gardiens sont convoités. Un rôle que le Lamborghini Urus est largement capable d’endosser. Le puissant SUV affiche fièrement une longueur de 5,11 mètres, une largeur de plus de 2,01 mètres et une hauteur d’1,63 mètre. Pour autant, l’aurochs est capable, au besoin, de charger subitement et d'intercepter des ballons, d’autant plus qu’avec ses 650 ch, il peut effectuer un sprint de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, et qu’il ne s'essouffle qu'à 305 km/h. Un terrain de football ne suffit pas pour cela, mais il ne sera pas facile pour les Espagnols de mettre un ballon dans le filet.

Ferrari 812 GTS – Une polyvalente sur la ligne défensive

Ferrari

Le rôle du défenseur a fondamentalement changé au cours des dernières décennies. Alors qu'un libéro comme Franco Baresi était autrefois considéré comme l'incarnation du parfait défenseur du catenaccio, les défenseurs doivent aujourd'hui faire preuve de polyvalence. Un rôle que la Ferrari 812 Superfast remplit à la perfection. Doté d’un moteur douze cylindres développant 800 ch, le cabriolet le plus puissant au monde peut être conduit à ciel ouvert et peut être tantôt une élégante Gran Turismo dans laquelle deux personnes peuvent voyager tranquillement, tantôt un bolide capable de remporter presque n’importe quelle course, avec un passage de 0 à 100 km/h de 2,9 secondes.

Pagani Huayra – Un roi de la technique en milieu de terrain

Pagani

En milieu de terrain, les Italiens ont placé un artiste et technicien en filigrane dont la beauté et l'amour de la technologie en font l'un des joueurs les plus chers du marché: la Pagani Huayra. La fabrique de luxe de San Cesario n’a de cesse de lancer sur le marché de nouvelles versions de la supercar, dont le nom est dérivé du dieu des vents, mais en principe, aucune d’entre elles n’est disponible à moins de deux millions de francs. De sang italien, il règne également un soupçon de football argentin et allemand dans chaque Pagani. Le fondateur de l'entreprise, Horacio Pagani, est originaire du pays de Messi et de Maradona. Et sous le capot, un V12 AMG fournit la puissance, qui est notamment de 850 ch pour la Huyara R, la version la plus récente dévoilée dernièrement.

Maserati MC 20 – L’étoile montante dans la tempête

Maserati

Expérience ou légèreté de la jeunesse? En attaque, l'Italie mise sur cette dernière et sur la toute nouvelle Maserati MC20 pour cette demi-finale automobile. Au lieu d'un lourd moteur installé sur l'essieu avant, la MC-20, dotée de son V6 central, remonte le terrain à plusieurs reprises, revient régulièrement en milieu de terrain et, grâce à ses 630 ch, sprinte vers l’avant à 100 km/h en seulement 2,9 secondes. Le trident a également un style de jeu moderne à d'autres égards et peut très bien imaginer concourir en version électrique à l’avenir.

Espagne

Jetons maintenant un coup d’oeil du côté de la sélection espagnole. Le champion d’Europe de 2008 et 2012 se présente avec un mélange de jeunes joueurs et de joueurs plus expérimentés, veut tenir tête aux Italiens, qui sont donnés légèrement favoris, avec une solide performance défensive et éclipser les meilleurs joueurs, en l’occurrence voitures, individuel(le)s.

Seat Alhambra – Un vétéran expérimenté dans les buts

Seat

La génération actuelle de l'Alhambra de Seat est sur le marché depuis 2010 et a participé à d'innombrables matchs internationaux depuis lors. En fait, il voulait déjà raccrocher les crampons après le championnat d'Europe en 2020. Mais comme l'Euro a lieu un an plus tard, l'Alhambra fait à nouveau partie de la sélection officielle de l'équipe espagnole. Avec ses 4,85 mètres de long, il n'est peut-être pas le plus grand gardien de but, mais il offre néanmoins de l'espace pour toute une famille. Et il compense largement son manque de vitesse par son expérience.

Hispano Suiza Carmen – Un défenseur au grand nom

Hispano Suiza

Un grand nom figure également au rang de défenseur. Hispano Suiza a connu son heure de gloire au début du XXe siècle. Entre 1904 et 1946, les Espagnols ont construit quelque 12’000 voitures de luxe et environ 50’000 moteurs d'avion. Puis la marque a disparu dans l'oubli - pour réapparaître en 2019 sur le marché des transferts ou, plus précisément, au salon de l'automobile de Genève sous la forme du modèle «Carmen», avec des dimensions énormes (7,74 mètres de long!) et des performances tout aussi énormes (1114 ch électriques et un passage de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes). Avec elle, les Espagnols présentent le joueur le plus fort dans ce duel.

Cupra Formentor – Un jeune sauvage en milieu de terrain

Ce n'est qu'en 2018 que Cupra s'est détaché de la marque Seat pour gagner son indépendance. Avec le Formentor, le premier modèle totalement indépendant a ainsi fait son entrée dans l'équipe nationale espagnole. Avec ses capacités polyvalentes, le SUV s'intègre parfaitement en milieu de terrain, où de multiples compétences sont requises. Le Formentor, qui développe jusqu'à 310 ch, peut vite effectuer un débordement sur le côté, mais en tant que diesel ou hybride, il peut aussi prendre du rythme dans le jeu. Après tout, les matchs ne sont pas toujours terminés au bout de 90 minutes de jeu, et celui qui démarre le plus vite est aussi en tête à la fin.

GTA Spano – L’attaquant rapide de Valence

GTA

Il n’y a pas que Barcelone et Madrid, mais également Valence qui amène des joueurs hors du commun dans «La Furia Roja». Ou des supercars dans le film «Need for Speed». Car c’est de là ou du salon automobile de Genève que la plupart des gens connaissent la marque GTA. La GTA Spano, bolide développant 925 ch et affichant une vitesse de pointe de 370 km/h, devait être construite à 99 exemplaires. Au final, le nombre était nettement moindre. Dans notre demi-finale de l’Euro, la rareté espagnole peut une nouvelle fois prouver qu’elle peut tenir tête face à ses adversaires italiens.

Pronostic: