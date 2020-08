Suisse

L’aménagement du tunnel du Lötschberg mis à l’enquête

Le Parlement devrait décider début 2023 s’il souhaite maintenir l’aménagement partiel du deuxième tube du tunnel ou s’il préfère opter pour un aménagement complet des deux tubes, réalisable sans longue fermeture totale.

Le Lötschberg est un tunnel ferroviaire de 34,6 kilomètres de long qui passe sous la chaîne alpine du nord entre Rarogne (VS) et Frutigen (BE).

Le Lötschberg, ouvert en 2007, est un tunnel ferroviaire de 34,6 kilomètres de long qui passe sous la chaîne alpine du nord entre Rarogne (VS) et Frutigen (BE). Actuellement, dès Ferden (VS) et jusqu’à la sortie, soit 21 kilomètres, le trafic ferroviaire se fait sur une voie. Pour des raisons de coût, la Confédération avait renoncé à terminer complètement les deux tubes mais la deuxième voie est déjà en grande partie excavée.