Il avait tapé son chat : L’amende de Kurt Zouma va aider à sauver des animaux en Ukraine

Le footballeur français qui avait été filmé en train de maltraiter son chat a été condamné à une amende qui sera reversée à des associations de protection des animaux.

Kurt Zouma, défenseur de l’équipe de France et de West Ham, avait choqué l’Angleterre début février après la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle il maltraitait son chat. Une grosse mobilisation – avec une pétition en ligne signée par plus de 100’000 personnes – avait contraint les Hammers à prendre des sanctions. Le défenseur de 27 ans avait dû s’affranchir, selon la presse britannique, d’une amende de 300’000 euros. «Le joueur a immédiatement accepté l’amende et a demandé que le montant soit versé à une organisation de protection des droits des animaux», avait précisé le club quelques jours après le scandale.