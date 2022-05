France : L’amende pour une crotte de chien pourra aller jusqu’à 750 euros

La ville de Bergerac, dans le sud-ouest de la France, a créé une contravention allant jusqu’à 750 euros pour tout propriétaire qui omet de ramasser les crottes de son chien.

L’amende de 750 euros est probablement la plus élevée de France, selon un député de la majorité spécialiste des questions animales et vétérinaire Loïc Dombreval. «Les déjections canines peuvent être un véritable fléau dans certaines communes, et cela finit notamment par stigmatiser les chiens et leurs propriétaires», a-t-il commenté auprès de l’AFP.