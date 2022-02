Hockey sur glace - L’Américain Andy Miele rejoint le LHC

C’était dans l’air depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Andy Miele est le nouveau joueur du LHC. L’Américain de 33 ans s’est engagé Le capitaine des Etats-Unis aux JO arrive en provenance de KHL. Son club, le Torpedo Nizhny Novgorod, n’a pas réussi à se qualifier pour les play-off et lui a donc accordé un bon de sortie. Cette saison en Russie, Miele a inscrit 36 points (13 buts, 23 assists) en 47 rencontres.

le LHC utilise ainsi sa huitième et dernière licence étrangère à disposition cette saison. Le club vaudois en a utilisé pour Phil Varone et Mark Barberio, qui ont depuis quitté le club, ainsi que pour Martin Gernat, Jiri Sekac, Cory Emmerton, Francis Paré et Michael Frolik. À noter que c’est ce dernier qui était surnuméraire vendredi, lors du succès en Léventine .