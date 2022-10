Jura: Le cigarettier BAT veut lâcher le site de Boncourt

Le gouvernement évoque sa surprise et sa déception au regard de l’importance historique de l’entreprise pour le canton. «L’Exécutif jurassien tient d’emblée à témoigner sa solidarité avec les employés et familles concernés. Des échanges ont déjà été initiés avec la commune de Boncourt elle aussi touchée en première ligne», écrit-il.

Employés convoqués à 12h30

Sur son site internet , la radio jurassienne RFJ explique que la direction a convoqué à 12h30 les employés de l’usine pour les informer d’un transfert de la production et dans le pire des cas l’arrêt total de l’entreprise en Ajoie. Les employés ont ensuite été libérés pour l’après-midi. Ils sont toutefois attendus vendredi matin sur le site.

RFJ précise encore qu’aucune décision n’a encore été prise officiellement et que BAT lancera une consultation avec les employés de l'usine de Boncourt sur l'avenir de la production locale de cigarettes. La firme tiendra compte des facteurs comme les coûts de production et de logistique locaux, la capacité de production européenne et la baisse des ventes de cigarettes, a-t-elle précisé dans un communiqué.