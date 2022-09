Guerre en Ukraine : L’Américain Blinken en visite à Kiev avec une aide de 2,7 milliards

En visite surprise jeudi, à Kiev, le secrétaire d’État américain doit évoquer une nouvelle aide militaire de 2,7 milliards de dollars pour l’Ukraine et d’autres pays de la région, en pleine contre-offensive ukrainienne contre les forces russes. Antony Blinken a fait le voyage en secret, pour cette seconde visite à Kiev depuis le début de l’invasion russe lancée le 24 février, et aujourd’hui en grande partie stoppée grâce aux fournitures d’armes occidentales.

Aide directe et subsides

Quelques heures avant l’arrivée de M. Blinken à Kiev, le secrétaire d’État à la Défense Lloyd Austin avait annoncé 675 millions de dollars d’aide directe à l’Ukraine sous forme de livraison d’armements, de munitions et de HIMARS, des systèmes d’artillerie qui ont déjà permis à Kiev de frapper les lignes d’approvisionnement russes. À cette aide directe de 675 millions s’ajoutent deux milliards de dollars de prêts et de subsides pour l’achat d’armes américaines pour l’Ukraine et 18 de ses voisins qui se sentent menacés par la Russie. La moitié de cette somme irait à Kiev.