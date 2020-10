Confection : L’Américain Gap envisage de fermer ses magasins en Europe

Le groupe américain Gap envisage notamment de fermer ses magasins sur le Vieux Continent d’ici à juin de l’an prochain.

«Aujourd’hui, nous avons annoncé (…) entamer une revue stratégique des options pour notre activité Gap en Europe. L’une des options à l’étude est l’éventuelle fermeture de nos magasins Gap gérés par la société au Royaume-Uni, en France, en Irlande et en Italie à la fin du deuxième trimestre en 2021», a annoncé Mark Breitbard, directeur international de la marque Gap, cité dans le communiqué publié mercredi. Le groupe entend également revoir son modèle de distribution et de commercialisation en Europe.

Dans 35 pays

«Grâce à la franchise, la marque Gap atteint des clients dans 35 pays avec plus de 400 magasins et 14 sites de commerce électronique», précise le groupe. Le groupe, affecté comme l’ensemble du secteur de la mode par les fermetures liées aux mesures de confinement à travers le monde, comptait 129 magasins Gap en Europe au début du mois d’août. Entre février et août, Gap avait déjà procédé à la fermeture de 11 magasins en Europe, 66 en Amérique du Nord et 10 en Asie.