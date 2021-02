Migration : L’Amérique centrale craint une vague de migrants

Un plan pour faire face à un afflux de migrants venant d’Haïti, de Cuba, d’Asie et d’Afrique, désireux de se rendre aux États-Unis est en cours d’élaboration.

Les pays d’Amérique centrale craignent l’arrivée prochaine d’une vague de migrants venant d’Haïti, de Cuba, d’Asie et d’Afrique, désireux de se rendre aux États-Unis, a indiqué vendredi le directeur des services guatémaltèques de migration Guillermo Diaz.

Un plan pour faire face à cet afflux de migrants est en cours d’élaboration et devrait être examiné à partir de lundi au niveau régional par les directeurs des services de migration d’Amérique centrale, a indiqué M. Diaz.

Selon les informations recueillies, ces migrants viendraient du Pérou et ont l’intention de transiter par la jungle du Darien, à la frontière entre la Colombie et le Panama, pour continuer ensuite leur voyage vers le Mexique et la frontière américaine.