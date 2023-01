Sommet à Buenos Aires : L’Amérique latine, autour du revenant Lula, sommée de s’intégrer

Le président argentin Alberto Fernandez, à droite, et son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva le 24 janvier 2023 à Buenos Aires.

«Le Brésil est de retour dans la région», a lancé son président Luiz Inacio Lula da Silva au VIIe sommet de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac, 33 pays membres), que le géant sud-américain a formellement réintégré, trois ans après que Jair Bolsonaro, l’ex-président d’extrême droite, l’en a sorti.

«Le Brésil est prêt à travailler côte à côte avec vous tous», a poursuivi le dirigeant de gauche de 77 ans, qui trois semaines après le début de son 3e mandat (après deux de 2003 à 2010), avait choisi son voisin et allié, l’Argentine, et l’Amérique latine pour sa première sortie à l’international.

Au cours des dernières 48 heures, Lula s’est engagé à relancer l’intégration tous azimuts «bilatéralement, dans le Mercosur, dans l’Unasur, dans la Celac». Citant ainsi une union douanière (le Mercosur, avec Argentine, Uruguay, et Paraguay) récemment au bord du déchirement, et une moribonde «Union sud-américaine» (Unasur) créée en 2008 à son initiative et celle du Vénézuélien Hugo Chavez.