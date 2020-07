Coronavirus

L’Amérique latine devient la région la plus affectée du monde

Depuis le début de la pandémie, la maladie a fait au moins 645’715 morts dans le monde. L'Amérique latine et les Caraïbes sont devenues dimanche la région du monde ayant recensé le plus grand nombre de contaminations.

L'Amérique latine et les Caraïbes sont devenues dimanche la région du monde comptant le plus grand nombre de contaminations au coronavirus, tandis que l’Espagne assurait «contrôler» la situation malgré une nouvelle flambée.

Avec plus de cinq millions de nouveaux cas détectés depuis le 1er juillet, soit plus d’un tiers de ceux qui ont été déclarés depuis le début de la pandémie, la maladie a fait au moins 645’715 morts dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à midi (heure suisse).

L'Amérique latine et les Caraïbes sont devenues dimanche la région du monde ayant recensé le plus grand nombre de contaminations, soit 4’340’214 cas, selon un bilan établi par l’AFP dimanche à 22 heures à partir de sources officielles.

C’est la première fois que le nombre d’infections dans cette région dépasse celui de l'Amérique du Nord, qui compte 4’330’989 cas, essentiellement aux États-Unis, le pays le plus touché au monde avec 4,2 millions de contaminations et près de 150’000 morts.

Le Brésil, pays latino-américain le plus touché, a recensé dimanche près de 25’000 cas supplémentaires, pour un total de 2,4 millions. Il déplore plus de 87’000 morts. En nombre de morts, l’Europe reste en tête, avec 207’933 décès, suivie de l'Amérique latine et des Caraïbes (182’726), et des États-Unis et Canada (155’673).