Coronavirus : L’Amérique latine essaie les vaccins chinois

Le Brésil et le Pérou essaient les vaccins contre le coronavirus proposés par deux laboratoires chinois. Des scientifiques chinois sont sur place.

Le vaccin nommé CoronaVac est actuellement dans la phase III, soit la dernière des essais cliniques avant l’homologation. Il a été testé sur des milliers de volontaires dans six Etats du pays, dont celui de São Paulo, le plus touché, avec plus de 850’000 cas et 31’430 décès.