Vingt ans du 11-Septembre : L’Amérique se recueille en hommage aux 3000 victimes

À 8h46, une minute de silence a été observée, exactement vingt ans après que le premier avion a percuté la tour nord du World Trade Center.

L’Amérique a commencé à se recueillir, samedi, pour les vingt ans du 11-Septembre, au cours de cérémonies d’hommage aux 3000 morts des attentats d’Al-Qaïda, dans une ambiance alourdie par le retrait américain chaotique d’Afghanistan.

Une cérémonie solennelle a débuté vers 8h40 (14h40 en Suisse) au mémorial de Manhattan, à New York, là où se dressaient, jusqu’au funeste matin du mardi 11 septembre 2001, les tours jumelles du World Trade Center, détruites par les attaques jihadistes les plus meurtrières de l’histoire.

En présence de trois présidents

En présence du président américain Joe Biden, aux côtés de ses prédécesseurs Barack Obama et Bill Clinton, une première minute de silence a été observée à 8h46, précisément vingt ans après que le premier avion piraté par le commando d’Al Qaïda a percuté la tour nord.

Bill et Hillary Clinton, Barack et Michelle Obama, Joe et Jill Biden, l’ancien maire de New York (de 2002 à 2013) Michael Bloomberg (de gauche à droite) écoutent l’hymne national américain pendant les cérémonies en hommage aux près de 3000 victimes du 11-Septembre. Reuters

La lecture, jusqu’à 12h30 (18h30 en Suisse ), des noms des 2977 personnes tuées ce jour-là sur les trois sites des attentats (dont 2753 à New York) a ensuite débuté, sous des airs de flûte. Elle aura été rythmée, toute la matinée, par des hommages en musique, dont une chanson à la guitare sèche de la star américaine Bruce Springsteen. D’autres minutes de silence suivront: pour l’effondrement des tours de New York, l’attaque contre le Pentagone, près de Washington, et le crash d’un des avions à Shanksville (Pennsylvanie).

Sur Times Square, au c œ ur de Manhattan, le poumon économique de la première puissance mondiale où sont traditionnellement fêtées les victoires de l’Amérique, un rassemblement et des moments de recueillement sont également prévus.

Il marche pour honorer son frère

Chaque Américain, victime ou témoin du 11-Septembre, rend hommage aussi à un proche disparu. Frank Siller est allé plus loin. Ce frère d’un pompier de Brooklyn, mort dans une des tours, a «marché 537 miles (864 km) entre Washington et Ground Zero, à New York, en passant par Shanksville» et récolte des fonds pour soutenir des familles de victimes. «L’Amérique n’a jamais oublié Pearl Harbor, elle n’oubliera jamais le 11-Septembre», affirme-t-il.

Selon des chercheurs, le cataclysme du 11-Septembre a bouleversé la société et la politique américaines et est désormais ancré dans l’histoire des États-Unis. Comme Pearl Harbor, Hiroshima, le Débarquement ou l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy.

Appel à l’unité de Joe Biden

Cette commémoration si particulière du 11-Septembre, Joe Biden, 78 ans, l’a sans nul doute maintes fois préparée depuis sa victoire, en novembre, contre Donald Trump, qu’il a accusé d’avoir affaibli et fracturé l’Amérique. Dans un message vidéo, diffusé vendredi soir, le président démocrate a justement appelé à «l’unité, notre plus grande force».

Pourtant, l’attentat du 26 août en Afghanistan, revendiqué par la branche afghane du groupe État islamique, qui a tué treize jeunes militaires américains à l’aéroport de Kaboul – en pleine opération d’évacuation –, a ulcéré une partie de l’opinion publique. Ces jeunes femmes et hommes en uniforme étaient pour la plupart des enfants le 11 septembre 2001.

Leur mort rappelle que l’Amérique connaît une césure: entre le souvenir toujours à vif, pour des dizaines de millions d’adultes américains, et une conscience historique plus partielle, pour les jeunes nés depuis les années 1990. C’est «important qu’ils sachent ce qui s’est passé ce jour-là, car il y a toute une génération qui ne le comprend pas vraiment», plaide Monica Iken-Murphy, veuve d’un trader qui travaillait dans la tour sud.

George W. Bush déplore la désunion de l’Amérique

Alors que le prédécesseur de Joe Biden, Donald Trump, a dénoncé, samedi, «l’incompétence» de l’actuel locataire de la Maison - Blanche, dont la gestion du retrait «chaotique» des troupes américaines d’Afghanistan l’a «fait passer pour un idiot», un autre ancien président républicain, George W. Bush, qui était à la tête des États-Unis au moment des attentats du 11-Septembre, a déploré, samedi, la désunion politique de son pays, vingt ans a près les attaques jihadistes.

«Dans les semaines et les mois qui ont suivi les attentats du 11-Septembre, j’étais fier de diriger un peuple impressionnant, résilient et uni. Si on parle de l’unité de l’Amérique, ces temps semblent lointains», a déclaré le 43e président des États-Unis lors d’un discours à Shanksville (Pennsylvanie), où s’était écrasé l’un des quatre avions piratés par le commando d’Al-Qaïda.

«Des forces du mal semblent à l’œuvre», a estimé George W. Bush à propos du climat politique américain, dénonçant «la colère, la peur et le ressentiment». «Notre nation et notre avenir en commun nous inquiètent», a estimé l’ancien président républicain qui avait déclenché l’intervention américaine en Afghanistan en représailles au 11-Septembre.

D’Elizabeth II à Guy Parmelin, les hommages pleuvent

La reine Elizabeth II d’Angleterre a rendu hommage, samedi, aux victimes du 11-Septembre, ainsi qu’à «la résistance et à la détermination des communautés qui se sont unies pour reconstruire» après ces attaques. À Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rendu hommage aux victimes et à «ceux qui ont tout risqué pour les aider». «L’UE se tient aux côtés des États-Unis pour défendre la liberté et la compassion contre la haine», a-t-elle tweeté.

Enfin, en Suisse, le président Guy Parmelin a souligné «le rejet inconditionnel du terrorisme» et sa «solidarité à toutes ses victimes». Ces attentats «ont changé la politique dans le monde entier et ont eu aussi un impact sur notre vie en Suisse».