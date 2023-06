Etats-Unis: L’Amérique se déchire toujours sur l’avortement

Un an jour pour jour après le revirement historique de la Cour suprême sur le droit à l’avortement, maudit ou célébré samedi par les Américains à travers le pays, Joe Biden a promis de lutter contre le «programme extrême et dangereux des républicains».

«Premier pas»

«Les interdictions au niveau des États sont juste un commencement. Les républicains du Congrès veulent interdire l’avortement dans l’ensemble du pays», a assuré samedi Joe Biden dans un communiqué publié à l’occasion de l’anniversaire de la décision de justice. Une ambition clairement revendiquée lors d’un événement organisé samedi matin par des associations conservatrices et religieuses au pied du mémorial de Lincoln, dans la capitale fédérale, sous les regards curieux de touristes.

La décision de la Cour suprême «était un bon premier pas», mais il faut à présent «finir le travail» et «protéger les vies dans tous les États», a expliqué à l’AFP Steve Karlen, membre de l’association «40 days of life», venu du Wisconsin avec son épouse. Une interdiction totale du droit à l’avortement «arrivera un jour. Nous n’avons plus d’esclavage dans notre pays, et le jour viendra où nous n’aurons plus d’avortement», a assuré de son côté sa femme, Laura Karlen, tout sourire.