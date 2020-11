Les salaires des gamers stars sont souvent des secrets bien gardés. Mais le contrat que le Taïwanais SwordArt vient de signer avec l’équipe américaine TSM pourrait être le plus élevé de l’e-sport aux États-Unis et au Canada, tous jeux et toutes compétitions confondues. Le «Washington Post» articule un salaire total de 6millions de dollars sur deux ans. Propriétaire de l’équipe, Reginald a déclaré que le montant serait vu comme «un très petit investissement dans dix ans». Comme la popularité, le palmarès et le nombre de fans d’une équipe permettent de gagner de l’argent, «cela fait sens pour TSM de dépenser ces dollars pour recruter des joueurs», a-t-il ajouté.