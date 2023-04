Rachat de Credit Suisse par UBS: «Je m’excuse d’avoir déçu tout le monde»

Les médias de Suisse et du monde entier assistent ce mardi à la dernière assemblée générale de Credit Suisse au Hallenstadion de Zurich. Le président du conseil d’administration, Alex Lehmann, a pris la parole au début de la séance et a reconnu les torts des dirigeants dans la débâcle du géant bancaire suisse.

«Je m’excuse d’avoir déçu tout le monde. Il y a un peu plus d’un an, j’ai accepté de prendre en charge la mission de cette banque. Je l’ai fait en connaissance de cause. Je savais aussi que nous pouvions échouer dans le pire des cas et que la responsabilité incomberait aussi à ceux qui l’ont assumée en dernier lieu.»