France : L’amie de Loana aurait une mauvaise influence sur elle

Depuis l’overdose de l’ex-Lofteuse, Sylvie Ortega Munos, très proche d’elle, est accusée de vouloir profiter de sa notoriété.

Sur les réseaux sociaux, Loana et Sylvie semblent partager une grande complicité.

Hospitalisée après son overdose au GHB survenue lundi 22 février 2021, Loana a bouleversé ses fans. Or, depuis ce drame, son amie et agent, Sylvie Ortega Munos, se retrouve dans la ligne de mire de plusieurs personnes. L’ex- mannequin d’origine espagnol de 45 ans est accusé de profiter de la notoriété de l’ex-Lofteuse et de lui avoir fourni trop de médicaments.