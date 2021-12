L’amitié est plus forte que tout pour Tom Holland

C’est l’histoire la plus dramatique de cette trilogie. Les deux premiers films étaient, avant tout, fun alors que cet épisode est beaucoup plus noir. Les scènes de bagarre sont aussi les plus impressionnantes que je n’ai jamais tournées dans la peau de l’homme-araignée.

L’amitié, c’est plus fort que tout. Retrouver Zendaya qui joue MJ, Jacob Batalon qui incarne Ned et le réalisateur Jon Watts, voilà l’élément le plus important pour moi, car nous avons une vraie camaraderie sur le plateau. Nous sommes tous les quatre dans cette aventure pour Marvel depuis le premier «Spider-Man», il y a déjà cinq ans. Quelles que soient les difficultés du tournage, on s’amuse, on se marre et on s’entraide chaque jour pour réussir un film divertissant. Être entouré d’amis sur lesquels je peux compter, c’est quelque chose de très important dans ce genre d’énorme production pleine d’effets spéciaux où l’on peut avoir des journées de 14 heures non-stop. On se serre les coudes entre nous.