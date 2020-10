Qu’est-il arrivé à Alina Kabaeva? Médaillée d’or olympique, l’ex-gymnaste n’est plus apparue publiquement depuis l’automne 2018, alors qu’elle était enceinte de jumeaux. Si cette absence est relevée par le «Sun» , c’est parce que la Russe de 37 ans est présentée depuis 2008 comme la maîtresse de Vladimir Poutine. Lorsque le président russe avait annoncé son divorce d’avec Lioudmila en 2014, les rumeurs lui prêtant une double vie, et même une famille cachée avec Alina Kabaeva, avaient redoublé d’insistance.

Le dirigeant, qui protège farouchement sa vie privée, a toujours nié cette liaison, et le seul journal russe qui avait osé en parler en 2008 avait fini par mettre la clé sous la porte. En 2015, l’ex-gymnaste a mis au monde un petit garçon et quatre ans plus tard une petite fille, qui ne seraient autres que les enfants de Vladimir Poutine. En avril 2019, Alina aurait accouché de jumeaux – des garçons – dans une clinique de Moscou, où un étage entier lui avait été réservé. Le père de ces enfants serait, là aussi, le président russe.