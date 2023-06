Geneva Pride: «L’amour, c’est l’amour. On fait de mal à personne»

«Il faut une unité dans tout le pays»

«On a l’impression de demander la lune»

«Je ne comprends pas comment c’est possible de tarder autant pour éviter des réalités aussi brutales», s’insurge Amalia. On est là. On existe. On fait de mal à personne. L’amour, c’est l’amour.» «Ça fait des décennies que l’homosexualité n’est plus considérée comme une maladie. Qu’est-ce qu’ils attendent pour interdire ces thérapies?», abonde la responsable d’un réseau de femmes lesbiennes venu de Bienne. Pour Mat et Jo, «ces interdictions sont un message fort. Mais on a l’impression de demander la lune».