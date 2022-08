Royaume-Uni : L’amour des Britanniques pour leurs animaux à l’épreuve du coût de la vie

Le taux d’inflation au Royaume-Uni a bondi en juillet à 10,1%, et pourrait dépasser 13% en octobre, un rythme sans précédent depuis 40 ans. La nourriture pour animaux et les honoraires des vétérinaires ont augmenté, ainsi que le coût des crémations, qui suit celui des cours des hydrocarbures. «Une crémation individuelle, c’est quand un animal est entièrement incinéré pour que les cendres soient rendues à la famille et qu’elle puisse les disperser, les enterrer ou les garder chez elle», explique le directeur du cimetière, Jason Ward.

Souvent, c’est en fin de vie que les animaux requièrent le plus de soins vétérinaires: avec les frais d’enterrement, c’est un double coup de massue pour des familles déjà en deuil. Et certaines n’ont pas d’autre choix que de renoncer à des obsèques. Chiens, chats et autres «sont des membres de la famille, ils contribuent énormément à notre bien-être, et pendant la pandémie tout le monde a passé davantage de temps avec leurs animaux», souligne le directeur du cimetière. «Donc, arrive le moment où ils meurent, et les propriétaires ne peuvent pas se permettre de leur dire au revoir dignement. C’est un motif de chagrin supplémentaire.»