L’amour est dans le pré: aucune lettre pour un agriculteur

Depuis la création en 2005 de «L’amour est dans le pré» , qui a notamment permis à Lucile et Jérôme de fonder une famille , c’est la première fois que cela arrive. David, l’un des agriculteurs en quête de l’âme sœur dans la 18e saison de l’émission, n’a reçu aucune lettre de femme désirant le rencontrer après la diffusion de son portrait sur M6 et sur les réseaux sociaux, en début d’année 2023.

«On a décidé de laisser la boîte aux lettres ouvertes, et si dans quelques semaines tu as la lettre providentielle, on organise une rencontre à la ferme», lui assure l’animatrice, également à la tête de «La France a un incroyable talent». «Rendez-vous à la ferme avec la valise, la cotte et les bottes», lui répond alors l’agriculteur.