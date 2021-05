Avenches (VD) : L’Amphithéâtre romain va s’offrir un lifting

Des travaux estimés entre 23 et 30 millions et une fermeture de cinq ans, c’est ce qui attend le monument millénaire avenchois.

L’amphithéâtre romain d’Avenches, propriété de l’État de Vaud, est un monument historique d’importance nationale. Sa taille, sa situation particulière de ruine à l’air libre et la conservation de ses matériaux impliquent un entretien régulier, à défaut duquel les dégradations deviennent exponentielles. Vendredi, le Canton a annoncé que des travaux d’envergure devaient être entrepris. Ils porteront principalement sur le portail et les voûtes sous la tour, le secteur des gradins et le mur du podium. Il s’agira notamment de consolider certaines parties de l’ouvrage, de remplacer les éléments détériorés, de refaire les joints et d’effectuer divers travaux de maçonnerie.