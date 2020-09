Le problème était connu depuis longtemps. Construit au XIXe siècle, le Grand-Pont n’est plus étanche. À l’ouverture du Romandie sous l’édifice, en 2008, cela était même mentionné dans le bail. Mais le constat récent de l’ampleur des dégâts bouleverse tout. Après avoir été fermée trois mois au printemps pour cause de pandémie, cette salle de concert ne peut pas rouvrir comme prévu, et ce alors qu’elle aurait dû accueillir des artistes pour le festival Label Suisse ce week-end.

«Les chutes d’éléments et les infiltrations observées font l’objet de contrôles systématiques et d’interventions locales régulières, assure le chef du Service routes et mobilité, Patrick Etournaud. Ils ont permis d’assurer une maîtrise des risques pour le public et les exploitants. Mais l’évolution constatée en juin dans le Romandie nous a conduits à solliciter des expertises externes sur des aspects liés aux installations électriques et à l’état structurel des arches concernées.»