Ville de Genève : L’an passé, la police municipale a infligé 3402 amendes

En 2021, les agents municipaux ont effectué 9630 interventions. Une brigade de dix agents à vélo a également été créée.

Mais que fait la police municipale? Les forces de l’ordre de la Ville de Genève ont répondu à la question, dans leur rapport d’activité 2021 dévoilé jeudi. L’an dernier, les agents ont effectué plus de 9600 interventions et contrôlé 5000 commerces. Résultats: 2727 infractions pénales ont été dénoncées et 3402 amendes infligées.

Au printemps 2021, une brigade «bike police» a été créée afin d᾿accéder rapidement à des lieux difficiles d’accès en voiture, tels que les parcs et les rues piétonnes. Cette nouveauté est une première au niveau cantonal. Composée de dix agents, cette unité permet également de couvrir en un minimum de temps une plus grande surface territoriale que les patrouilles pédestres.

Zones sensibles surveillées

Dans le cadre de la collaboration entre l᾿État et la Ville de Genève, des zones prioritaires ont été déterminées, soit la plaine de Plainpalais, le sentier des Saules au bord du Rhône et la Coulouvrenière. Ainsi, la police municipale œuvre davantage dans ces espaces afin de prévenir et de sanctionner les incivilités et les actes délictueux. Les forces de l’ordre de la Ville indiquent également avoir inventorié d’autres lieux sensibles, à savoir les Pâquis, la rue de l’École-de-Médecine, la rue Henri-Blanvalet et le quartier des Grottes. «Ces derniers font l᾿objet de plaintes régulières de la part du voisinage, qui dénonce des nuisances sonores et diverses salissures sur la voie publique», relève le rapport.