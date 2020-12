Lana Del Rey, 35 ans, et son copain Clayton Johnson, 31 ans, se sont rencontrés en août 2020.

Lana Del Rey va-t-elle bientôt se marier? Tout porte à le croire. Selon «Us Weekly», la chanteuse de 35 ans s’est fiancée à son petit ami, le musicien Clayton Johnson, 31 ans. Il faut dire que les fans de la star ont été nombreux à remarquer la bague de fiançailles à son annulaire gauche quand elle a interprété «Love You Like A Woman» dans «The Tonight Show», présenté par Jimmy Fallon, lundi 14 décembre 2020. En novembre déjà, l’Américaine avait été vue dans une story Instagram avec ce même bijou au doigt.