Lana del Rey ferme ses réseaux sociaux

États-Unis : Lana del Rey ferme ses comptes sur ses réseaux sociaux

La chanteuse américaine n’est plus présente sur Twitter, Instagram ou Facebook. Elle s’est expliquée.

«C’est simplement dû au fait que j’ai d’autres intérêts ailleurs et d’autres domaines d’activité qui requièrent de l’intimité et de la transparence. Pour le moment, je vais réduire le périmètre de mon cercle autour de moi. J’ai vraiment aimé partager toutes ces petites anecdotes avec vous. Alors, merci et maintenant… je me déconnecte», a expliqué Lana del Rey. Elle a toutefois précisé qu’elle n’arrêtait pas la musique qui est «toujours très présente»: «Je suis là pour la musique. Et j’aime ce que je fais.» Lana sortira d’ailleurs un album , «Blue Bannisters», le 22 octobre 2021.

People.com rappelle que la chanteuse avait dû faire face à plusieurs bad buzz sur les réseaux sociaux ces derniers temps. En mai 2020, elle avait été critiquée pour s’être épanchée sur son «combat contre la maltraitance» qu’elle comparait maladroitement à celui d’artistes qui se montrent très sexy tels que Beyoncé, Cardi B ou Nicki Minaj. En juin de la même année, retour de flammes également après qu’elle avait posté des photos d’émeutiers pillant des commerces durant des manifestations autour du mouvement Black Lives Matter. En janvier 2021, Lana del Rey a dû se justifier sur le manque de diversité de la photo de la pochette de son album «Chemtrails over the Country Club». At last but not least, durant l’été 2021, elle a encore mis les pieds dans le plat estimant que la présidence de Donald Trump était quelque chose «qui devait avoir lieu» avant de rétropédaler en affirmant que cette phrase avait été sortie de son contexte.