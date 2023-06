Glastonbury: Lana Del Rey termine son concert a cappella

La chanteuse américaine était programmée le samedi 24 juin 2023 à 22h30 sur l’Other Stage. Son concert devait se terminer à 23h45, soit avant le couvre-feu de cette deuxième grande scène, fixé par les autorités à minuit. Problème: Lana Del Rey a commencé son show avec une demi-heure de retard. Ses cheveux ont pris «beaucoup de temps pour être coiffés», a-t-elle expliqué. Ce qui devait arriver, arriva. Peu avant minuit, et bien avant que le live de la popstar n’arrive à son terme, la technique a coupé le son, les lumières et les écrans géants de l’Other Stage. Loin de se laisser déstabiliser par la situation, l’artiste a alors demandé à la foule de reprendre a cappella avec elle son premier tube, «Video Games», et «Summertime Sadness». Les vidéos de ces interprétations collectives font le buzz sur les réseaux.