Lana Del Rey: vol d'ordi, disques durs et caméras

États-Unis : Lana Del Rey s’est fait voler son ordi et ses disques durs

Sale période pour Lana Del Rey. La chanteuse de 37 ans, dont la carrière sera étudiée à l’université , a raconté dans une longue vidéo sur Instagram qu’elle avait été victime d’un vol. «Il y a quelques mois, j’ai parqué ma voiture à Melrose Place (ndlr: à Los Angeles). Je me suis éloignée rien qu’une minute. C’était la première fois que je laissais mon sac dans l’habitacle. Quelqu’un a cassé toutes les vitres et l’a pris tout comme mon ordinateur, mes trois caméscopes et mes disques durs», a raconté la New-yorkaise, mercredi 19 octobre 2022.

Logiquement, Lana a effacé à distance le contenu de son laptop qui contenait non seulement des morceaux inédits, mais aussi et surtout un livre sur lequel elle travaillait et qui devait être publié par un éditeur important: «Je n’avais pas sauvegardé mon bouquin sur le Cloud. Plus de 200 pages étaient écrites». D’après elle, des personnes ont récemment fait fuiter des titres, qui auraient dû être sur son neuvième album sur lequel elle bosse actuellement, et des images personnelles. «Il n’y a rien à faire. Je ne peux pas rendre plus sûrs mes appareils qu’ils ne les sont déjà. Cette situation est difficile à vivre. Je ne pense pas qu’un appel au respect de la vie privée soit d’une quelconque utilité, a-t-elle pesté. Oui, je suis inquiète par rapport aux images tournées ces deux dernières années qui pourraient encore être publiées.» Elle a supplié ses fans de ne pas écouter sa musique inédite s’ils tombaient dessus sur le web. «Concernant le livre qui est définitivement perdu, sachez que je l’ai aimé de tout mon cœur et que je l’ai fait avec énormément de passion».