Cyclisme

Lance Armstrong: «Je vais vous dire ma vérité»

La chaîne «ESPN» va diffuser prochainement un documentaire consacré au coureur américain déchu pour dopage.

C'est la grande tendance du moment. Et «ESPN» a décidé de surfer dessus au maximum. «The Last Dance», la série de dix épisodes sur la saison 1997-1998 des Chicago Bulls de Michael Jordan, cartonne et la chaîne américaine va renouveler l'expérience avec une icône cette fois bien plus controversée, en la personne de Lance Armstrong.