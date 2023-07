Sion sous les étoiles a été lancé avec une belle affluence

La huitième édition de Sion sous les étoiles a démarré le 12 juillet 2023 avec les concerts de l’Américaine Nik West, de la Britannique Joss Stone et des très attendus Français Bigflo & Oli et Matt Pokora. «Cette soirée a réuni 10’000 personnes. C’est super! D’autant plus que les trois prochaines seront complètes ou presque complètes, avec près de 15’000 spectateurs chaque jour. Il n’y a que le dimanche où la fréquentation sera un peu plus faible, mais c’était attendu, puisque les live se terminent plus tôt. Si l’on ajoute à cela la fin de la canicule, ainsi que l’orage, la veille de l’ouverture, qui a épargné nos infrastructures, je ne pouvais difficilement rêver mieux», s’est réjoui Michael Drieberg, l’organisateur. Le festival valaisan avait attiré 53’800 personnes en 2022. Ce record tombera donc quoi qu’il arrive.