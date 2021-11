Jeux vidéo : Lancement chaotique de «GTA: The Trilogy» sur PC

L’éditeur Rockstar Games a retiré temporairement la trilogie remastérisée de «Grand Theft Auto» et subit les critiques des joueurs en raison de bugs variés.

Disponible depuis le 11 novembre dernier, l’attendue trilogie remastérisée de «Grand Theft Auto» baptisée «GTA: The Trilogy - The Definitive Edition» n’a pas connu le meilleur des lancements.

En cause, dans un premier temps, l’impossibilité pour les joueurs de lancer la version PC du jeu depuis le launcher de son éditeur Rockstar en raison d’une panne. Cette version pour ordinateur de la trilogie, qui réunit les titres emblématiques «GTA III», «GTA Vice City» et «GTA San Andreas», a même été temporairement retirée en raison de «certains fichiers involontairement inclus», sans plus de précisions de la part de l’éditeur américain.