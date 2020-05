Coronavirus

Lancement d'un centre de télémédecine à Fribourg

Afin de pouvoir consulter sans s'exposer au Covid-19, les patients de l'Hôpital fribourgeois peuvent désormais être pris en charge à domicile grâce à des valises équipées d'appareils médicaux.

«La pandémie de Covid-19 a bouleversé notre quotidien», ont relevé les intervenants, dont Carl-Alex Ridoré, préfet de la Sarine et président du Groupe institutions à risques(GIR). C'est d'autant plus vrai pour les personnes fragiles et à risque, mais aussi pour celles à mobilité réduite.