Lancement de deux nouveaux indices boursiers axés sur l’égalité des sexes

Bloomberg a son propre indice

L’agence d’information financière Bloomberg compte aussi son propre indice évaluant l’égalité des sexes au sein des entreprises cotées en Bourse. Baptisé GEI (Gender Equality Index), il évalue des sociétés de grande importance (capitalisation boursière égale ou supérieure à 1 milliard de dollars et dont la valeur quotidienne moyenne négociée sur trois mois est supérieure à 50’000 dollars). Le score GEI, d’un maximum de 100, est basé sur cinq aspects de l’égalité des genres au sein de l’entreprise: leadership et relève, parité salariale, culture d’inclusion, politiques contre le harcèlement sexuel et image de marque. En 2022, 418 sociétés, ayant leur siège social dans plus de 45 pays différents, étaient répertoriées. EGR