exploration spatiale : Lancement de la mission historique d’un alunisseur japonais

«Notre première mission va poser les bases pour libérer le potentiel de la Lune et créer un système économique solide et dynamique», a déclaré le PDG de la compagnie, Takeshi Hakamada, dans un communiqué. Ispace, qui compte seulement quelque 200 employés, entend mettre en place «un service de transport vers la Lune fréquent et à bas coût».

L’agence spatiale américaine entend développer l’économie lunaire en construisant dans les prochaines années une station spatiale en orbite autour de la Lune, et une base à sa surface. Elle a décerné des contrats à plusieurs entreprises pour développer des alunisseurs permettant de transporter des expériences scientifiques jusqu’à la Lune. Parmi elles, les sociétés américaines Astrobotic et Intuitive Machines devraient décoller en 2023, et pourraient arriver à destination avant ispace en empruntant une route plus directe, selon la presse spécialisée.