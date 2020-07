Espace

Lancement de la sonde émiratie vers Mars à nouveau reporté

Le décollage de la sonde «Al-Amal» a été reporté à deux reprises cette semaine en raison d'une météo instable au Japon.

L'agence spatiale des Emirats et le Centre spatial Mohammed Bin Rashid de Dubaï, qui chapeautent le projet, ont confirmé vendredi le report du lancement de la sonde au 20 juillet à 1H58, heure des Emirats. «Cette date peut changer en fonction des conditions météorologiques sur l'île de Tanegashima», ont ajouté les deux institutions sur Twitter.

Le programme émirati est l'un de trois projets en cours vers la planète rouge, aux côtés du Tianwen-1 de la Chine et Mars 2020 des Etats-Unis, qui profitent de la période où la Terre et Mars sont les plus proches: à peine 55 millions de kilomètres l'une de l'autre, contre environ 76 millions de km en moyenne.