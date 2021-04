Vaud : Lancement des tests à grande échelle dans les entreprises

Dès lundi, une plateforme sera disponible pour tester régulièrement les collaborateurs des entreprises vaudoises. Ces derniers auront le choix de s’y soumettre ou non.

Pour renforcer le dépistage du Covid-19, le Canton de Vaud fait appel aux entreprises. Il lance un plan cantonal de tests répétés à large échelle. Dès le lundi 12 avril, les entreprises intéressées pourront s’inscrire sur une plateforme pour tester régulièrement leurs collaborateurs, annonce un communiqué . L’accès au diagnostic rapide servira à prévenir et détecter d’éventuelles flambées de coronavirus. Ce plan cantonal s’inscrit dans l’extension de la stratégie de tests décidée par le Conseil fédéral en prévision d’un allégement des mesures actuellement en place et vient s’ajouter aux mesures de TTIQ (test, traçage, isolement, quarantaine) déjà en place dans le canton.

Tests répétés chaque semaine

Ce dispositif s’adresse aux entreprises ayant leur siège social ou une succursale dans le canton de Vaud. Les employés auront le choix de se faire tester ou non. Il est cependant demandé aux entreprises qui participent à l’opération de tester environ 80% de leurs employés présents sur site. De plus, les tests devront être répétés une fois par semaine pendant au moins un mois. Les tests rapides avec frottis nasopharyngé ou nasal pourront être utilisés. Il sera également possible de faire des tests PCR, pour autant qu’ils soient analysés de manière groupée plutôt qu’individuellement. Au sein de l’entreprise, une personne sera désignée pour assurer l’organisation et le suivi des tests.