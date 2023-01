Etats-Unis: Lancement d’une enquête parlementaire sur le retrait d’Afghanistan

États-Unis : Lancement d’une enquête parlementaire sur le retrait d’Afghanistan

«Il est absurde et scandaleux que l’administration Biden ait refusé à plusieurs reprises nos demandes de droit de regard et qu’elle continue de dissimuler des informations sur le retrait», a déclaré Michael McCaul. En cas de refus, la commission n’hésitera pas à passer par «un processus contraignant», a-t-il prévenu.

Treize soldats américains tués dans un attentat

Déclenchée en réaction à l’attaque du 11 septembre 2001 à New York, la guerre en Afghanistan a coûté la vie à plus de 2500 soldats américains et à plus de 3500 des autres pays de l’Otan, selon l’armée américaine.